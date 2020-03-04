Эксперты предсказали снижение ключевой ставки из-за коронавируса

На ближайшем заседании в конце марта Банк России вслед за ФРС США может снизить ключевую ставку на 0,5 п.п., считают опрошенные «Известиями» эксперты.

3 марта Федрезерв экстренно снизил ставку до 1–1,25% из-за угрозы коронавируса SARS-CoV-2 для мировой экономики.

ФРС решила сыграть на опережение, не дожидаясь планового заседания, отметил аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Консенсус-прогноз предполагал снижение на 0,25 п.п., однако ФРС испугалась, что распродажи на фондовых площадках ухудшат настроения потребителей и могут столкнуть экономику США в рецессию, уверен он.

Не факт, что переход ФРС от слов к действиям простимулирует рынки, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Он пояснил, что превалируют факторы замедления мировой экономики из-за сбоев торговых цепочек.

Российский ЦБ на заседании 20 марта также может пойти на снижение ключевой ставки на 0,5 п.п., отметил он, добавив, что «инъекций не должно быть слишком много».

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Внеплановая операция: снизит ли Центробанк ставку из-за коронавируса