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Эксперты предсказали снижение ключевой ставки из-за коронавируса

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На ближайшем заседании в конце марта Банк России вслед за ФРС США может снизить ключевую ставку на 0,5 п.п., считают опрошенные «Известиями» эксперты.

3 марта Федрезерв экстренно снизил ставку до 1–1,25% из-за угрозы коронавируса SARS-CoV-2 для мировой экономики.

ФРС решила сыграть на опережение, не дожидаясь планового заседания, отметил аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Консенсус-прогноз предполагал снижение на 0,25 п.п., однако ФРС испугалась, что распродажи на фондовых площадках ухудшат настроения потребителей и могут столкнуть экономику США в рецессию, уверен он.

Не факт, что переход ФРС от слов к действиям простимулирует рынки, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Он пояснил, что превалируют факторы замедления мировой экономики из-за сбоев торговых цепочек.

Российский ЦБ на заседании 20 марта также может пойти на снижение ключевой ставки на 0,5 п.п., отметил он, добавив, что «инъекций не должно быть слишком много».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Внеплановая операция: снизит ли Центробанк ставку из-за коронавируса

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