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Голикова сообщила о переносе досрочного ЕГЭ

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Вице-премьер России Татьяна Голикова 16 марта сообщила о переносе досрочного периода сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса.

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«Нами будут внесены изменения в единое расписание проведения единого государственного экзамена, перенесен срок досрочной сдачи ЕГЭ», — передает ее слова «Интерфакс».

Даты проведения досрочной сдачи ЕГЭ будут определены в ближайшее время. Голикова подчеркнула, что перенос пройдет без ущерба для сдающих и поступающих в высшие учебные заведения.

Ранее, 14 марта, мэр Москвы Сергей Собянин ввел свободное посещение школ в российской столице на фоне угрозы коронавирусной инфекции. Позже аналогичные меры ввели в Московской области.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.

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