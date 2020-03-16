МГУ разрешил студентам перейти на дистанционное обучение

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова разрешил своим студентам добровольно перейти на дистанционное обучение на фоне распространения нового коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в понедельник, 16 марта.

В приказе, поступившем в распоряжение агентства, говорится, что нужно обеспечить должное взаимодействие обучающихся и работников вуза, в том числе при помощи дистанционного обучения и электронных образовательных технологий.

Ранее 16 марта дистанционное обучение ввели в Тульском государственном университете (ТулГУ). Решение приняли после приказа Министерства образования и науки России. Согласно ему, высшие учебные заведения страны должны усилить меры по противодействию распространению коронавируса.

Среди основных предложений в Минобрнауки назвали перевод студентов на дистанционное обучение. Также рекомендовано ограничить командировки работников и проведение совещаний.

Ранее, 14 марта, мэр Москвы Сергей Собянин ввел свободное посещение школ в российской столице на фоне угрозы коронавирусной инфекции. Позже аналогичные меры ввели в Московской области.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.