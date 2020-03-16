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Школы в Москве закроют с 21 марта

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге в понедельник, 16 марта.

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Ограничительная мера будет действовать до 12 апреля включительно. В школах организуют дежурные группы численностью до 12 человек, которые будут следить за соблюдением санитарного режима для учащихся начальных классов.

С понедельника в столичных школах действует режим свободного посещения, со вторника он будет введен и в государственных учреждениях дополнительного образования и спортивных школах. В течение текущей недели занятия будут проходить в обычном режиме, а для ушедших на карантин учеников обеспечат дистанционное обучение без потери качества.

Решение о том, продолжит ли ребенок ходить в школу или останется дома, принимают его родители.

«Прошу родителей, принявших решение временно забрать своих детей из школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому», — отметил градоначальник.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности. Жителям столицы предписано по возвращении из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав. Ранее в депздраве Москвы рассказали о правилах самоизоляции в случае подозрений на коронавирус и ответственности за нарушение карантинного режима.

До 16 апреля все спортивные мероприятия в стране отменены.

По состоянию на 16 марта в России коронавирус диагностирован у 93 граждан, из которых 79 находятся в стационаре. Таким образом, за сутки число инфицированных увеличилось на 30 человек.

Накануне Собянин заверил, что власти незамедлительно информируют граждан о новых случаях выявления коронавируса, так как рассчитывают на помощь населения в установлении круга общения инфицированных.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 16 марта, всего в мире подтверждено свыше 164 тыс. случаев заболевания, скончались 6470 человек.

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