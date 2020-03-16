Голикова рассказала о трех тест-системах диагностики коронавируса

На данный момент в России есть три тест-системы для диагностики коронавируса и еще одна находится в разработке. Об этом в понедельник, 16 марта, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано три тест-системы: две тест-системы государственного научного центра «Вектор» и одна тест-система Министерства здравоохранения. Сейчас еще в работе находится одна тест-система, которая, может быть, на этой неделе будет зарегистрирована», — цитирует ее «РИА Новости».

Также Голикова отметила, что после регистрации новой тест-системы журналисты будут проинформированы о принципе ее работы. Кроме того, вице-премьер заверила, что в России нет дефицита тест-систем и что само тестирование будет бесплатным.

Ранее в этот день Голикова рассказала, что в России в настоящее время зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer 16 марта, в мире заразились более 174 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6686 человек.