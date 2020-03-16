Прямой эфир
Сюжет:

Лукашенко отказался зеркально закрывать границу с РФ из-за коронавируса

0
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белоруссия не будет закрывать свои границы от соседних стран, так как данная мера по борьбе с распространением коронавируса неэффективна. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко на встрече с главой администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совбеза Андреем Равковым 16 марта.

Решение властей РФ о частичном закрытии белорусско-российской границы Лукашенко раскритиковал, отметив, что мера была введена Москвой в одностороннем порядке, без совещания с Минском. Он напомнил, что граница между странами не демаркирована, а значит и «закрывать нечего».

Не COVID, но будет: новая волна коронавируса окажется слабее предыдущей
Пока же остановить распространение патогена невозможно, считают эксперты

Вместо этой меры Москве следовало, по мнению Лукашенко, ввести контроль на совместной границе Союзного государства и помочь Минску «и материально, и людскими ресурсами (у нас школа одна, и вирусологи одни и те же)», чтобы белорусская сторона осуществляла контроль на той территории.

«И самое интересное: если уж закрывать границу — это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны», — цитирует его БелТА.

Данный вопрос он назвал делом российских властей, но допустил его обсуждение с российским лидером Владимиром Путиным по телефону, беседа президентов уже запланирована.

Жителей обеих стран он призвал не паниковать и заверил, что Белоруссии границу «не нужно закрывать ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев», ведь в противном случае «люди будут в бешенстве».

Ранее в этот день белорусский лидер назвал вопрос о том, «кто от кого должен закрываться», риторическим, добавив, что «Россия вся полыхает от коронавируса». До этого он заявлял об успешном опыте сдерживания заболевания благодаря системе здравоохранения, действующей с советских времен.

Решение о частичном закрытии границы с Белоруссией Россия приняла 16 марта. В Кремле выразили надежду на понимание со стороны Минска, отметив, что каждая страна имеет право принимать те меры, которые считает необходимыми.

Ранее РФ усилила контроль на всех пропускных пунктах через границу и временно закрыла железнодорожное и авиасообщение с рядом стран, в том числе с государствами – членами Евросоюза, а также Украиной, Молдавией и Литвой.

По состоянию на 16 марта в Белоруссии зафиксировано 36 случаев заболевания коронавирусом, в России — 63.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным ВОЗ на 16 марта, всего в мире подтверждено свыше 164 тыс. случаев заболевания, скончались 6470 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле не видят необходимости в введении режима ЧС в России
Испанский медик назвал защищающие от коронавируса продукты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020