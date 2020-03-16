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Испанский медик назвал защищающие от коронавируса продукты

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Фото: Depositphotos
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Средиземноморская диета поможет организму дать отпор коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал испанский врач Хосе Мануэль Фернандес Гарсия. Об этом пишет Noticia.ru.

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По словам медика, в рацион необходимо добавить больше овощей, фруктов и зелени. Также эксперт посоветовал употреблять в пищу нерафинированные и цельнозерновые продукты.

Хотя бы раз в неделю важно потреблять мясо и рыбу, причем рыбные блюда считаются предпочтительнее, а из мяса лучше всего приобретать птичье, отмечает Гарсия.

Также два-три раза в неделю рекомендуется употреблять бобовые и молочные изделия. Для жарки и заправки салатов лучше всего использовать оливковое масло, а на десерт — сухофрукты.

Физическая активность и качественный сон помогут держать организм в тонусе, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на утро 16 марта, в мире заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс.

Из 66 заболевших коронавирусом SARS-CoV-2 в России 10% пациентов выписаны из больниц.

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