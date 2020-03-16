Число заболевших коронавирусом в Белоруссии возросло до 36

Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Белоруссии возросло до 36. Об этом сообщили в минздраве республики в понедельник, 16 марта.

Среди инфицированных один человек находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой, у восьми наблюдаются минимальные признаки, у остальных симптомы отсутствуют. Три человека уже вылечились, еще троих готовят к выписке.

Четыре последних случая были зафиксированы на выходных. Все инфицированные являются гражданами Белоруссии, недавно они вернулись из-за границы, пишет БелТА.

С начала февраля было проведено более 16 тыс. тестов на наличие коронавируса. На данный момент ожидаются результаты анализов около 200 человек. На контроле находятся 2583 гражданина, признаков заболевания у них нет.

Ранее, в марте, белорусский президент Александр Лукашенко раскритиковал власти Италии за слишком позднее, по его мнению, реагирование на распространение коронавирусной инфекции. В Белоруссии же успешно удается сдерживать заболевание благодаря действию советской системы здравоохранения, подчеркивал он.

16 марта власти РФ приняли решение частично закрыть границу с Белоруссией. Лукашенко такому шагу удивился и подчеркнул, что Россия, которая якобы «вся полыхает от коронавируса», ввела эту меру в одностороннем порядке. Граждан своей страны он похвалил за адекватную реакцию на коронавирус и призвал не поддаваться панике и не скупать лекарства и средства индивидуальной защиты.

По состоянию на 16 марта в России COVID-19 диагностирован у 63 человек. Ранее власти уже поручили временно ограничить железнодорожное и авиасообщение с рядом стран, в том числе с государствами – членами Евросоюза, а также Украиной, Молдавией и Литвой.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным ВОЗ на 16 марта, всего в мире подтверждено свыше 164 тыс. случаев заболевания, скончались 6470 человек.