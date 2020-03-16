Власти Канады заявили о закрытии границ из-за коронавируса

Канада закрывает границы из-за распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает радиостанция CBC со ссылкой на премьер-министра страны Джастина Трюдо.

Канадские власти будут отказывать во въезде иностранцам или, за некоторыми исключениями, даже резидентам.

По словам Трюдо, федеральное правительство поручило авиаперевозчикам проверять пассажиров с симптомами коронавируса, чтобы они не сели на обратный самолет в Канаду.

Кроме того, премьер-министр рассказал, как федеральное правительство справляется со вспышкой инфекции. В частности, высокопоставленный чиновник министерства здравоохранения призвал канадцев «действовать незамедлительно и сообща», чтобы замедлить распространение вируса.

По мнению канадских журналистов, коронавирус, который распространился более чем в 140 странах, обеспокоил и местное правительство. В провинциях и территориях отменены занятия, города закрывают общественные места, такие как библиотеки и центры отдыха, а чиновники призывают людей соблюдать правила личной гигиены.

13 марта сообщалось, что у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо обнаружили коронавирус после возвращения из Лондона. Сам глава правительства ушел на карантин вместе с семьей 12 марта, у него никаких симптомов заболевания нет.

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