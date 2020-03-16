Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило число инфицированных в КНР

Количество заразившихся коронавирусом и умерших от него вне Китая превысило их число в КНР. Об этом 16 марта заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«За прошедшую неделю мы наблюдали быстрое увеличение случаев COVID-19. На данный момент известно о большем числе случаев (заражения) и смертей в остальном мире, чем в Китае», — передает его слова ТАСС.

16 марта семь стран — Австрия, Венгрия, Чехия, Дания, Польша, Литва, Германия и Швейцария — уведомили Еврокомиссию о введении контроля на своих границах из-за распространения коронавируса. Контроль вводится на 10 дней. Максимальный срок, на который его можно продлить, — два месяца.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.