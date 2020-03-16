Прямой эфир
Сюжет:

Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило число инфицированных в КНР

0
Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество заразившихся коронавирусом и умерших от него вне Китая превысило их число в КНР. Об этом 16 марта заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Осторожно, страны закрываются: как коронавирус меняет жизнь по всему миру
Страны Шенгена закрывают въезд, в Израиле отложили суд над премьером, а в США свернули предвыборные ралли

«За прошедшую неделю мы наблюдали быстрое увеличение случаев COVID-19. На данный момент известно о большем числе случаев (заражения) и смертей в остальном мире, чем в Китае», — передает его слова ТАСС.

16 марта семь стран — Австрия, Венгрия, Чехия, Дания, Польша, Литва, Германия и Швейцария — уведомили Еврокомиссию о введении контроля на своих границах из-за распространения коронавируса. Контроль вводится на 10 дней. Максимальный срок, на который его можно продлить, — два месяца.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава региона Мадрид заразилась коронавирусом
Лукашенко отказался зеркально закрывать границу с РФ из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020