Психолог дала советы по преодолению хандры во время карантина

Психолог, автор блога geek.psychologist Мария Данина в беседе с «Известиями» рассказала, как справиться с эмоциональным упадком, попав в так называемый режим самоизоляции в связи со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2.

13 марта сообщалось, что в Москве более 13 тыс. человек самоизолировались из-за коронавируса. 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Всем москвичам предписано по возвращении из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав. Под карантин попадают также родные, совместно проживающие с прибывшими из этих стран.

«Когда наш привычный образ жизни меняется и особенно в тех ситуациях, где это не было нашим личным выбором, мы переживаем небольшой кризис. Он связан с тем, что старые ожидания, планы и привычки никуда не деваются, а вот обстоятельства, в которых мы оказываемся, меняются очень сильно. Карантин в «четырех стенах» как раз такой случай. Человек может пережить целую гамму противоречивых чувств, от тоски до тревоги, от злости до апатии», — сказала психолог.

По ее словам, то, насколько тяжело переживает самоизоляцию человек, никак не связано с его возрастом или родом деятельности. В большей степени на это влияют способы справляться с трудностями, которые есть у человека, отметила Данина.

«Если кто-то пытается игнорировать свое «заточение» и делать дела привычным ему способом, сталкиваясь с постоянными ограничениями, скорее будет чувствовать постоянное раздражение. Отрицание произошедших изменений не дает человеку посмотреть на ситуацию по-новому», — подчеркнула специалист.

Также если кто-то постоянно будет думать о том, что мог бы сделать и позволить себе, будь он сейчас не на карантине, он фокусируется на утраченных возможностях и чувствует подавленность. Чем больше человек размышляет о том, что он упустил и что мог бы сделать, тем хуже он сам себе делает, добавила эксперт.

По ее мнению, требуется какое-то время, чтобы адаптироваться к новым условиям жизни, перестроиться и начать искать в сложившихся обстоятельствах что-то новое и интересное для себя.

«Давно хотели прочитать книгу, но не было времени? А может, самое время достать из пыльной кладовки краски, или гитару, или конструктор? Поучиться онлайн, составить генеалогическое древо, начать вести блог, разобраться в сложной программе для работы? Существует множество занятий, которые можно делать дома и даже в полном одиночестве, параллельно с работой или же без нее», — сказала Данина.

Психолог заявила, что если ощущение одиночества остается, то можно найти в соцсетях партнеров по карантину, чтобы поиграть в совместные онлайн-игры, посмотреть и обсудить вместе фильм в прямой трансляции или даже работать при включенной камере в специальном онлайн-коворкинге, где все участники видят друг друга и при этом не отвлекаются на нерабочее общение.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 174 тыс. человек, вылечились не менее 77 тыс. пациентов, а умерли более 6,6 тыс. Общее число заразившихся в России к 16 марта достигло 93 человек.