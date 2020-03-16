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Онлайн-сервис more.tv подарит пользователям подписку в рамках акции SIDIMDOMA

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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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С понедельника, 16 марта, весь контент онлайн-сервиса more.tv станет доступным для просмотра бесплатно, включая премиальный контент, ранее доступный только по платной подписке.

Для получения бесплатного доступа к контенту пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте more.tv и ввести в своем личном кабинете промокод SIDIMDOMA.

Сиди дома и смотри: какие сериалы развлекут на карантине
Что смотреть вместо отмененных из-за коронавируса кинопремьер

Премиальный контент включает в себя премьеры сериалов и фильмов, прямой эфир платных телеканалов, а также спортивный раздел.

Пользователи смогут посмотреть без рекламы сериалы «Корни», «Дылды», «Кухня. Война за отель», «Ивановы-Ивановы», «Папик»; премьеры эксклюзивных зарубежных сериалов, телевизионную классику, а также турниры UFC.

Бесплатный доступ к подписке предоставляется сервисом в рамках социальной акции по борьбе с коронавирусом и в поддержку находящихся на карантине.

13 марта сообщалось, что в Москве более 13 тыс. человек самоизолировались из-за коронавируса.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Всем москвичам предписано по возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.

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