Испания усилит контроль на сухопутной границе из-за коронавируса

Испания усилит контроль на сухопутной границе для сдерживания распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, заявил министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка, пишет газета El Periódico.

«Правительство Испании решило восстановить контроль на сухопутной границе Испании. Меры были приняты в рамках сдерживания COVID-19. Начиная с 00:00 по местному времени (02:00 мск — Ред.) этой ночи и до окончания режима повышенной готовности, (на территорию страны — Ред.) будет разрешен вход только подданным Испании, тем, кто приезжает по рабочим мотивам, и тем, кто засвидетельствует форс-мажорную причину или причину крайней необходимости», — заявил глава МВД на пресс-конференции.

Гранде-Марласка отметил, что эти ограничения не затронут лиц с разрешением на жительство в королевстве, а также дипслужащих. Кроме того, ограничения не будут касаться транспортировки товаров.

Ранее в этот день сообщалось, что глава правительства автономного сообщества Мадрид в Испании Исабель Диас Аюсо заразилась коронавирусом. А накануне стало известно, что вирус диагностировали у жены премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес. Супруги остаются в своей резиденции во дворце Монклоа под постоянным надзором врачей.

Согласно данным сервиса Worldometer, в Испании на 16 марта зафиксировано 9428 случаев заражения коронавирусом. От инфекции скончались 335 человек, а вылечились — 530.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По последним данным на 16 марта, в мире заразились более 179 тыс. человек, вылечились свыше 78 тыс. пациентов, а умерли 7067 человек.