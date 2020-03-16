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Китай направит дополнительную помощь Италии для борьбы с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Власти Китая направят в Италию еще одну группу из экспертов и медицинские товары для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом договорились председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе совместного телефонного разговора в понедельник, 16 марта.

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Китай выразил слова поддержки Италии и заявил об уверенности в успешном завершении борьбы страны с коронавирусом, а также пообещал доставить в страну группы экспертов и необходимое оборудование, пишет China Daily.

Китайский лидер напомнил об улучшении обстановки с коронавирусом в Китае и о сохранении социально-экономического развития страны.

Китайская сторона подчеркнула, что продолжит совместную работу с другими странами для решения эпидемиологической ситуации в мире и построения «Великого шелкового пути здоровья».

Ранее, 11 марта, стало известно, что Китай окажет гуманитарную помощь Италии в борьбе с коронавирусом. В частности, КНР доставит необходимые стране оборудование и товары.

8 марта стало известно, что Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент.

По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли 6526 человек. В Италии, по состоянию на 16 марта, заразились более 24,7 тыс. человек, умерли 1809 человек.

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