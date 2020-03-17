Прямой эфир
Сюжет:

За сутки в мире заболели коронавирусом почти 14 тыс. человек

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в мире выросло на 13 903, скончались 862 человека, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном 16 марта.

Безболезное единство: страны ЕС разбегаются в борьбе с коронавирусом
Нарушены базовые принципы Шенгенского соглашения, а помощь приходит извне

По данным ВОЗ, общее число заболевших COVID-19 в мире составило 167 511 человек. При этом впервые число зараженных в Китае стало меньше, чем за его пределами. 86 434 случая заболевания зафиксированы за пределами КНР.

Всего умерли 6606 человек, более половины также не в Китае.

Вспышка коронавирусного заболевания COVID-19, вызванного вирусом SARS-CОV-2, произошла в декабре 2019 года в китайском Ухане.

К настоящему времени вирус затронул 146 стран. Стремительнее всего он распространяется в Европе. За сутки в Германии и Франции число заболевших выросло почти на тысячу. В Италии число зараженных превысило 27 тыс. человек.

ВОЗ объявила коронавирусо пандемией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Актер из «Игры престолов» заразился коронавирусом
Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020