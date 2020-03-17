За сутки в мире заболели коронавирусом почти 14 тыс. человек

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в мире выросло на 13 903, скончались 862 человека, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном 16 марта.

По данным ВОЗ, общее число заболевших COVID-19 в мире составило 167 511 человек. При этом впервые число зараженных в Китае стало меньше, чем за его пределами. 86 434 случая заболевания зафиксированы за пределами КНР.

Всего умерли 6606 человек, более половины также не в Китае.

Вспышка коронавирусного заболевания COVID-19, вызванного вирусом SARS-CОV-2, произошла в декабре 2019 года в китайском Ухане.

К настоящему времени вирус затронул 146 стран. Стремительнее всего он распространяется в Европе. За сутки в Германии и Франции число заболевших выросло почти на тысячу. В Италии число зараженных превысило 27 тыс. человек.

ВОЗ объявила коронавирусо пандемией.