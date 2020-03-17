Актер из «Игры престолов» заразился коронавирусом

Норвежский актер Кристофер Хивью, сыгравший в популярном сериале «Игра престолов» Тормунда Великаньей Смерти, заразился коронавирусом. Об этом артист сообщил в Instagram.

По словам Хивью, чувствует он себя нормально, COVID-19 проявляется только в виде слабых симптомов простуды. На время лечения актер и его семья решили самоизолироваться дома.

«К сожалению, сегодня я сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Моя семья и я самоизолируемся дома на столько, сколько потребуется», — написал актер.

При этом Хивью призвал всех быть осторожнее, держать дистанцию и стараться не допустить распространения коронавируса.

К настоящему моменту CОVID-19 распространился в 146 странах, заболели порядка 163 тыс. человек, около 6,5 тыс. скончались.

16 марта актер Том Хэнкс сообщил, что вместе с супругой прошел курс лечения от коронавируса. Сейчас звезда Голливуда находится на карантине в Австралии.