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Лукашенко предложил травить коронавирус водкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как уберечься от коронавируса.

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В ходе согласования назначений руководителей местных органов власти 16 марта белорусский лидер рекомендовал чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в баню и для профилактики выпивать 50 г водки.

«Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40–50 г в пересчете на чистый спирт — травить этот вирус. Но не на работе», — сказал Лукашенко, выступление которого транслировал телеканал СТВ.

После утверждения назначений президент пожелал чиновникам здоровья и посоветовал сходить в сухую сауну, так как вирус якобы при 60 градусах не выживает.

Кроме того, Лукашенко похвалил медиков за принятые в стране профилактические меры и отметил, что «не было бы счастья, да несчастье помогло» и коронавирус научил белорусов соблюдать гигиену.

По мнению белорусского лидера, панике поддаваться на надо, а вот самое главное — работать.

«Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!» — добавил он.

По последним данным, в Белоруссии зарегистрировано 36 случаев выявления COVID-19.

16 марта Москва закрыла границу с Белоруссией, чем вызвала возмущение Лукашенко, который заявил, что «Россия полыхает от коронавируса».

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