COVIDная перспектива: шипы коронавируса помогли найти эффективное лекарство от него

Найден быстрый способ переориентировать уже одобренное для применения в Японии лекарство от хронического панкреатита для подавления инфекции COVID-19. Немецкие ученые смогли вмешаться в жизненный цикл китайского патогена, сделав невозможным его прикрепление к клетке человека. Российские вирусологи подтвердили «Известиям» перспективность препарата, который имеет все шансы обогнать другие в проведении доклинических и клинических испытаний.

Особая субстанция

Во многих лабораториях мира сейчас пытаются создать препарат, который эффективно подавлял бы размножение SARS-CoV-2, — коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, которая, по последним данным, поразила почти 170 тыс. человек.

Все специалисты уверены, что лучшим способом было бы не создание лекарства с нуля, на это уйдет слишком много времени, а «подстройка» уже разработанной субстанции под характеристики SARS-CoV-2 с целью остановить бушующую инфекцию.

Ученые из Немецкого примат-центра в Гёттингене (German Primate Center — некоммерческий независимый исследовательский институт) попробовали применить против SARS-CoV-2 лекарство, изначально предназначенное для лечения хронического панкреатита и послеоперационного рефлюкс-эзофагита. Лечат им также некоторые формы рака. Вещество называется «Мезилат Камостата» (Camostat Mesilate), оно уже было испытано на людях, хотя и не для лечения COVID-19.

Понятно, что вывод на рынок новой лекарственной субстанции тоже потребует доклинических и клинических испытаний. Однако так как уже было доказано, что препарат в целом безопасен, то одобрение FDA (Food and Drug Administration — организация в США, которая осуществляет управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. — «Известия») можно получить быстрее. Или учреждение разрешит экстренное использование лекарства не по назначению.

Сломать «замок»

Новое вещество умеет вмешиваться в процесс прикрепления шипов короны вируса к клетке человека. Дело в том, что за образование короноподобных шипов на поверхности нового патогена отвечает спайковый белок. Спайковый, или отростчатый, белок (S) назван так вследствие его схожести с шипами или короной при рассмотрении под электронным микроскопом. Именно он позволяет коронавирусам присоединиться к рецепторам клетки-хозяина до момента проникновения вируса в эту клетку. То есть данный шип («ключ») используется для связывания с рецептором — другим белком, который служит «замком» для входа в клетку человека. После этого вирусная оболочка сливается с оболочкой клетки человека, позволяя геному патогена проникнуть внутрь и начать инфицирование.

Вирус_1 Фото: Global Look Press/Cdc/Cdc

Ученые нашли хитрый способ влиять не на сам штамм, а на клетку хозяина, то есть не на «ключ», а на «замок», который просто перестает работать.

— Мишенью этих препаратов является не структурные или регуляторные белки вируса, а клеточный фермент клетки хозяина, который участвует в жизненном цикле SARS-CoV-2, а именно в процессе проникновения вируса в клетку, — пояснил заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic РУДН Данила Коннов.

Расширение знаний о молекулярных механизмах жизненного цикла коронавируса позволит прицельно выявлять потенциальные мишени для специфической терапии, добавил эксперт.

Срезать путь

Российские вирусологи уверены, что это один из самых перспективных препаратов, так как молекула уже разработана и применяется в медицине.

— Препарат «Мезилат Камостата» доступен в Японии, но пока не разрешен FDA, — рассказал «Известиям» научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада. — Это, впрочем, понятно: японские разрешительные процедуры известны своей быстротой и доступностью для производителей, поэтому много новых препаратов, в том числе и противоопухолевые, выходят на рынок сначала в Японии.

По мнению эксперта, потенциал этой субстанции очень высок, а теперь последует так называемое расширение списка показаний, когда для существующего лекарства подбирают новые возможные болезни для лечения.

Доцент Сколтеха Георгий Базыкин также назвал препарат многообещающим.

— Насколько он оправдает ожидания, покажут клинические испытания, — добавил он.

Вирус_3 Фото: Arkadiusz Stankiewicz/Agencja Gazeta/via REUTERS

В ВОЗ «Известиям» сказали, что не вправе комментировать текущие исследования.

А вот руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков выразил сомнения по поводу эффективности препарата. Он обратил внимание на то, что испытания лекарственной субстанции проведены не с участием SARS-CoV-2, а с химерным вирусом везикулярного стоматита, куда вставлялся спайк-белок от китайского патогена.

— Многие лаборатории не имеют доступа к 1-му и 2-му уровням патогенности (SARS-CoV-2 относится ко второму. — «Известия»), — заявил ученый. — И тогда сотрудники этих лабораторий идут на хитрость: они искусственно собирают вирус с помощью обратной генетики и вставляют туда отдельные компоненты того самого SARS-CoV-2. Но тогда мы не можем быть на сто процентов уверены, что лекарство станет действовать также хорошо и на настоящий SARS-CoV-2.

Кроме того, по словам эксперта, утверждение ученых из Гёттингена, что SARS и SARS-CoV-2 имеют одинаковые антитела и поэтому лекарство должно «работать», опровергается многими научными статьями.

— Получается, что иммунный ответ переболевших во время более ранних вспышек эпидемий коронавируса должен защищать человека от текущей. Однако мне известно много научных работ, где говорится, что SARS-CoV-2 совсем особенный, и антитела от других коронавирусов не могут его блокировать, — подчеркнул Павел Волчков.

Впрочем, стоит отметить, что журнал Cell (в нем опубликована научная статья про препарат) имеет высокий рейтинг доверия профессионального сообщества и мнение авторов статьи заслуживает внимания. Кроме того, наличие уже существующего иммунитета от COVID-19 для некоторых людей тоже можно считать хорошей новостью.