В Подмосковье запретили все массовые мероприятия до 10 апреля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил приостановить проведение спортивных, физкультурных, зрелищных и любых иных массовых мероприятий до 10 апреля в связи с распространением коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано 16 марта на сайте правительства Подмосковья.

Таким образом внесены изменения в постановление от 12 марта о "режиме повышенной готовности".

«Приостановить на территории Московской области проведение мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности в зданиях, строениях … с числом участников более 50 человек одновременно», - говорится в распоряжении губернатора.

Помимо запрета на массовые мероприятия, документ обязывает жителей Подмсоковья, посещавших страны с неблагополучной эпидемиалогической ситуацией (Китай, Италия, другие страны ЕС, США, Великобритания, Белоруссия, Украина и др.) соблюдать 14-дневный карантинный режим, сообщить о своём прибытии в РФ, в случае признаков ОРВИ и гриппа вызвать скорую помощь.

Работодателям в Московской области рекомендовано обеспечить сотрудников возможностью работы на дому, измерять температуру тем, кто на местах и провести дополнительные меры по санитарному контролю.

Ранее, в понедельник, власти Москвы ограничили проведение массовых мероприятий, а также закрыли школы с 21 марта.

К настоящему моменту в РФ зафиксированы 93 случая заражения COVID-19. С 18 марта российские власти ограничили въезд для иностранцев.