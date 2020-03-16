«Аэрофлот» приостановил полеты в Казахстан из-за коронавируса

Авиакомпания «Аэрофлот» расширила список отмененных рейсов и приостановила полеты в Казахстан из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Полеты временно приостановлены из Москвы в Алма-Ату (с 23 марта по 23 апреля), Костанай (с 21 марта по 22 апреля), Карагнаду (с 19 марта по 23 апреля), Нур-Султан (с 20 марта по 23 апреля), Актау (с 23 марта по 23 апреля), Актобе (с 23 марта по 23 апреля), Шымкент (с 23 марта по 22 апреля) и Атырау (с 24 марта по 23 апреля).

Кроме того, полетная программа скорректирована сразу в несколько европейских стран. В их числе Черногория, Словения, Кипр, Сербия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Молдавия, Норвегия, Дания, Швейцария, Греция, Испания, Германия и Чехия.

Вместе с тем, несколько рейсов в Узбекистан тоже приостановлены. В частности, в Бухару, Самарканд (с 16 марта по 15 апреля), в Ташкент (с 21 марта по 15 апреля).

Пассажирам отменненных рейсов с оформленными билетами до 31 мая 2020 года предлагаются следующие варианты: возврат с получением полной стоимости, однократное изменение даты полета или однократная корректировка маршрута. На последние два пункта распространяется условие: переформление должно быть на дату не позднее 31 декабря 2020 года.

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