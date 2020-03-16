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Собянин утвержден первым зампредом совета по борьбе с распространением коронавируса

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин назначен первым заместителем председателя Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина 16 марта.

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«Утвердить члена Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации <…> Собянина С.С. первым заместителем председателя Координационного совета», — говорится в документе.

Ранее 16 марта Собянин запретил все массовые уличные мероприятия численностью больше 50 человек. Под запрет попадают в том числе все основные сцены музыкальных и драматических театров, а также кинотеатры.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.

По состоянию на 16 марта, в России коронавирус диагностирован у 93 человек. 79 из них находятся в стационаре, у 57 заболевание протекает бессимптомно. Каждый день в России производят около 100 тыс. тест-систем по выявлению инфекции.

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