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Власти Москвы заявили об отсутствии планов по закрытию кафе и ресторанов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Кафе и рестораны не будут закрывать в связи с введением в Москве запрета на проведение досуговых мероприятий с участием более 50 человек. Об этом 16 марта сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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«Действие указа не распространяется на предприятия общественного питания», — передает его слова «Интерфакс».

Ранее 16 марта Сергей Собянин запретил все массовые уличные мероприятия численностью больше 50 человек. Под запрет попадают в том числе все основные сцены музыкальных и драматических театров, а также кинотеатры.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.

По состоянию на 16 марта, в России коронавирус диагностирован у 93 человек. 79 из них находятся в стационаре, у 57 заболевание протекает бессимптомно. Каждый день в России производят около 100 тыс. тест-систем по выявлению инфекции.

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