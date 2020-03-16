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В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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На территории Московской области запрещаются мероприятия с участием более 50 человек. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 16 марта.

«Вместе с мэрией Москвы мы ужесточили требования к проведению массовых мероприятий. Раньше было до 5 тыс. человек, сейчас мы радикально снизили: запрещаются все массовые мероприятия с участием более 50 человек», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

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Кроме того, власти приняли решение отменить все занятия по программе «Активное долголетие», чтобы обезопасить группу риска — граждан старше 60 лет.

Студенты шести региональных вузов могут уйти на дистанционное обучение, а ученики подмосковных школ уйдут на трехнедельные каникулы с 23 марта.

Врачам, задействованным в заборе анализов и проверках прилетающих в аэропортах, будет оказана финансовая поддержка. Все граждане, находящиеся на карантине, получат листы временной нетрудоспособности, их больничные будут оплачены.

«Спрос на продукты сейчас повышенный — особенно на крупы, гречу, макароны, консервы, но сегодня всей этой продукции имеется в достаточном количестве», — добавил он.

Ранее в этот же день власти Москвы объявили о закрытии общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений дополнительного образования с 21 марта до 12 апреля. Залы численностью более 50 человек также закрываются, проведение массовых уличных мероприятий запрещено до 10 апреля. Все спортивные мероприятия в стране отменяются до 16 апреля.

По состоянию на 16 марта, в России коронавирус диагностирован у 93 граждан, из которых 79 находятся в стационаре. Таким образом, за сутки число инфицированных увеличилось на 30 человек.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 16 марта, всего в мире подтверждено свыше 164 тыс. случаев заболевания, скончались 6470 человек.

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