Власти Москвы рассказали о судьбе нового инфекционного центра после вспышки COVID-19

Новый инфекционный центр, который строится в Новой Москве на фоне распространения коронавируса, продолжит функционировать после спада эпидемии. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев 16 марта.

Речь идет о комплексе в деревне Голохвастово Вороновского поселения, который должен стать дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1.

«Это огромный, большой госпиталь. Он по большому счету является объектом, который мы, скорее всего, оставим и на будущее, ведь это будет мощный, практически стационарный медицинский комплекс», — цитирует его «РИА Новости».

Медцентр строится с использованием быстровозводимых конструкций и по техническому и инженерному оснащению будет превосходить больницу в Коммунарке, отметил Бочкарев. По его словам, комплекс должен быть сдан «в кратчайшие сроки», «срок идет на недели».

Центр строится на территории 43 га и будет рассчитан на 500 пациентов. Как рассказывал ранее в марте мэр Москвы Сергей Собянин, комплекс находится на достаточном удалении от жилых домов — ближайшие здания находятся в 250 м от больницы, что превышает нормы санитарной зоны в 2,5 раза.

Ранее градоначальник заверил, что столичные власти незамедлительно информируют жителей о новых случаях выявления коронавируса, так как рассчитывают на помощь горожан в установлении круга общения инфицированных.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности. Жителям столицы предписано по возвращении из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав. До 10 апреля в городе отменены все массовые мероприятия, на спортивные мероприятия допускаются не более 5 тыс. человек. В школах введено свободное посещение. Меры по предотвращению распространения заболевания обсуждает координационный совет, заседания которого проходят ежедневно.

По состоянию на 16 марта в России коронавирус диагностирован у 63 человек — 60 россиян, двух китайцев и одного итальянца. Все заразившиеся посещали страны Евросоюза с неблагоприятной обстановкой по заболеванию.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 16 марта, всего в мире подтверждено свыше 164 тыс. случаев заболевания, скончались 6470 человек.

Об отличиях пневмонии COVID-2019 от гриппа ранее рассказали в Роспотребнадзоре.