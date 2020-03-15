Прямой эфир
Сюжет:

Новое диагностическое оборудование поступит в лабораторию Москвы

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новое оборудование для диагностики коронавируса SARS-CoV-2 будет введено в использование в лаборатории Противочумного центра в Москве. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице.

«Люди умирают от коронавируса — с этим нельзя шутить»
Нападающий хоккейного «Спартака» Каспарс Даугавиньш — о дерби с «Динамо» без зрителей и итогах сезона

«Лабораторию в Противочумном центре на улице Мусоргского в кратчайшие сроки оснастят современными системами для лабораторных исследований инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции. Установленное оборудование позволит сократить срок проведения исследований и повысить их точность», — говорится в сообщении.

В центр уже поступили пять ПЦР-боксов и 40 термостатов. В ближайшие дни в лабораторию также поступит оборудование, необходимое для проведения ПЦР — современного метода лабораторной диагностики, который позволяет идентифицировать вирус с максимальной точностью.

Кроме того, в целях минимизации транспортных заторов и упрощения доставки биоматериала рядом с центром планируется разбить парковку для спецтранспорта, машин скорой помощи и других автомобилей медицинских организаций.

«На территории центра не будут находиться пациенты, не будет развернут стационар или какое-либо иное инфекционное учреждение. Функция учреждения не поменяется», — отметили в штабе.

Ранее 15 марта в Подмосковье был зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 — у гражданина Венесуэлы, прилетевшего из Мадрида. До этого в российском оперативном штабе по коронавирусу сообщили, что число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в стране достигло 63. Три новых случая 15 марта зарегистрировали в Подмосковье и один — в Тюменской области.

Накануне было известно о 59 заболевших. В Москве болеют 33 человека.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 15 марта, в мире заразились более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс. Общее число заразившихся в России к 15 марта достигло 64 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Собянин заверил в полном информировании москвичей о случаях заражения COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020