Собянин распорядился закрыть залы численностью более 50 человек

В Москве до 10 апреля запрещаются все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия, проводящиеся в помещениях численностью более 50 человек. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин, документ опубликован в понедельник, 16 марта, на его сайте.

Под запрет попадают все основные сцены музыкальных и драматических театров, а также кинотеатры.

5 марта мэр Москвы Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Всем москвичам предписано по возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.