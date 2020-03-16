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Собянин распорядился закрыть залы численностью более 50 человек

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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В Москве до 10 апреля запрещаются все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия, проводящиеся в помещениях численностью более 50 человек. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин, документ опубликован в понедельник, 16 марта, на его сайте.

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Под запрет попадают все основные сцены музыкальных и драматических театров, а также кинотеатры.

5 марта мэр Москвы Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Всем москвичам предписано по возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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