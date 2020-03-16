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Посольство России в США не сможет посетить Виктора Бута из-за коронавируса

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Фото: TASS/imago/Xinhua/Ting Shen
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Российское посольство в США не сможет навестить гражданина РФ Виктора Бута, заключенного в американской тюрьме, из-за введения в Штатах ЧС на фоне распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, «Известиям» рассказала супруга россиянина Алла Бут.

«На выходных я получила письмо из посольства, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации визит к Виктору отменен. Он был запланирован на 16 марта. Теперь неизвестно, когда они смогут посетить. Соответственно, все наши граждане, которые находятся в американских тюрьмах, в ближайшее время консульской поддержки получить не смогут», — сказала Бут.

Она отметила, что обеспокоена этой ситуацией, так как в феврале ее мужа перевели в специальный блок тюрьмы Мэрион в штате Иллинойс. По словам женщины, фактически они лишены возможности увидеться и пообщаться.

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Супруга Бута подчеркнула, что Виктор испытывает в последнее время серьезные проблемы со здоровьем.

«12 лет тюрьмы по-любому на здоровье хорошо не сказывается. Виктор старается сильно не жаловаться, чтобы нас с дочерью не расстраивать. Тем не менее у него, к примеру, большие проблемы с зубами», — добавила Алла.

13 марта президент США Дональд Трамп на специально созванной в Белом доме пресс-конференции объявил режим ЧС в стране в связи с коронавирусом.

Виктора Бута задержали в 2008 году в Таиланде в ходе спецоперации американских спецслужб и впоследствии экстрадировали в США. Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», а в 2012 году приговорили к 25 годам лишения свободы.

Первые пять лет заключения он провел в спецблоке коммуникационного контроля — зоне сверхстрогого режима для террористов, после чего его перевели в зону общего строгого режима.

9 января 2020 года Бута внезапно и без объяснений перевели из зоны общего строгого режима в спецблок сверхстрогого режима для террористов. 26 февраля 2020 года посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с требованием смягчить тюремный режим для Виктора Бута.

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