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Супруга и дочь россиянина Виктора Бута покинули США

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Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев
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Супруга и дочь россиянина Виктора Бута, который сейчас отбывает срок в тюрьме «Марион» в американском штате Иллинойс, завершили свое пребывание в США. Об этом сообщила пресс-служба российского генконсульства в Нью-Йорке.

На своей странице в Twitter дипломаты отметили, что пребывание родственников осужденного на территории США завершилось 1 декабря, в воскресенье. Также в диппредставительстве отметили, что родным Бута было оказано все необходимое содействие и помощь в организации встреч с ним, пишет «РИА Новости».

Виктора Бута задержали в 2008 году в Таиланде в ходе спецоперации американских спецслужб и впоследствии экстрадировали в США. Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии» и приговорили к 25 годам лишения свободы.

В декабре 2018 года Бут заявил, что не собирается заключать никаких сделок с властями США ради своего освобождения.

Супруга и дочь осужденного провели на территории США около двух месяцев. 18 сентября состоялась их первая встреча, которая длилась около четырех часов.

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