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Первое с 2012 года свидание Бута с родными продлилось четыре часа

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Фото: ТАСС/Игорь Борисенко
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В среду, 18 сентября, состоялась первая встреча россиянина Виктора Бута, находящегося в американской тюрьме Марион (штат Иллинойс), с супругой и дочерью. По данным журналистов, встреча длилась около четырех часов.

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Как отмечает ТАСС, Алла Бут и ее дочь прибыли к зданию тюрьмы около 8:30 утра по местному времени (16:30 мск). Других подробностей не сообщается.

Вместе с дочерью Алла Бут приехала в США 8 сентября. Обратный билет у них куплен на 28 октября, однако россиянка намерена продлить время пребывания в Соединенных Штатах, чтобы больше видеться с супругом.

По словам Аллы Бут, американские власти одобрили ей и дочери два дополнительных дня свидания с осужденным в неделю, причем выбрать эти дни они могут сами.

Таким образом, помимо предусмотренных тюремными правилами субботы и воскресенья, они смогут навещать Бута в среду и четверг в течение полутора месяцев пребывания в США.

Ранее семье приходилось дважды откладывать поездку в США из-за задержки американской стороной выдачи виз.

Виктора Бута задержали в 2008 году в Таиланде в ходе спецоперации американских спецслужб и впоследствии экстрадировали в США. Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии» и приговорили к 25 годам лишения свободы.

В декабре 2018 года Бут заявил, что не собирается заключать никаких сделок с властями США ради своего освобождения.

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