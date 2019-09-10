Жена и дочь отбывающего тюремный срок Бута прибыли в США

Супруга отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.

«Мы с дочкой прилетели в Нью-Йорк еще вчера и надеемся скоро увидеться [с Виктором]», — сообщила Алла Бут в понедельник в беседе с ТАСС.

По ее словам, во вторник утром, в 11:00 по времени восточного побережья США (18:00 мск), она планирует провести пресс-конференцию в здании генконсульства России в Нью-Йорке по поводу своего визита в США и возможной даты их встречи с Бутом.

Ранее адвокат россиянина Алексей Тарасов сообщил, что встреча состоится ориентировочно 16–17 сентября, когда родственники смогут навестить его в тюрьме Марион (штат Иллинойс).

Алла Бут также рассказала, что обратный билет у них с дочерью куплен на 28 октября, однако она хотела бы продлить свой визит в США, чтобы больше видеться с мужем.

Бута задержали в 2008 году в Таиланде в ходе спецоперации американских спецслужб, после чего он был экстрадирован в США. Его обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии» и приговорили к 25 годам лишения свободы. В декабре 2018 года Бут заявил, что не собирается заключать никаких сделок с властями США ради своего освобождения.