Прямой эфир
Сюжет:

Жена и дочь отбывающего тюремный срок Бута прибыли в США

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Супруга отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.

Встреча вопреки: семья Виктора Бута прилетает в США 8 сентября
Родственники российского предпринимателя опасаются провокаций после прибытия в Нью-Йорк

«Мы с дочкой прилетели в Нью-Йорк еще вчера и надеемся скоро увидеться [с Виктором]», — сообщила Алла Бут в понедельник в беседе с ТАСС.

По ее словам, во вторник утром, в 11:00 по времени восточного побережья США (18:00 мск), она планирует провести пресс-конференцию в здании генконсульства России в Нью-Йорке по поводу своего визита в США и возможной даты их встречи с Бутом.

Ранее адвокат россиянина Алексей Тарасов сообщил, что встреча состоится ориентировочно 16–17 сентября, когда родственники смогут навестить его в тюрьме Марион (штат Иллинойс).

Алла Бут также рассказала, что обратный билет у них с дочерью куплен на 28 октября, однако она хотела бы продлить свой визит в США, чтобы больше видеться с мужем.

Бута задержали в 2008 году в Таиланде в ходе спецоперации американских спецслужб, после чего он был экстрадирован в США. Его обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии» и приговорили к 25 годам лишения свободы. В декабре 2018 года Бут заявил, что не собирается заключать никаких сделок с властями США ради своего освобождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семья Бута прилетит в США в сентябре
Бут заявил о неизбежности революции в США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019