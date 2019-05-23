Семья Бута запланировала новый визит в США

Семья российского предпринимателя Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в штате Иллинойс, спустя почти год получила американские визы и планирует поехать в США в сентябре. Об этом «Известиям» сообщила супруга заключенного Алла.

Алла Бут надеется, что в этот раз при пересечении границы не возникнет трудностей. В ходе прошлого визита семью задержали в американском аэропорту на 10 часов, допрашивали и тщательно досматривали личные вещи.

Она подчеркнула, что сроки визита уже два раза пришлось переносить из-за проволочек с визами. Собеседование в посольстве пройдено еще в сентябре.

Бута задержали в 2008 году в Таиланде в ходе спецоперации американских спецслужб, после чего он был экстрадирован в США. Его обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии» и приговорили к 25 годам лишения свободы.

В настоящее время он находится в тюрьме города Мэрион, расположенного в штате Иллинойс. По словам Бута, он занимался легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.

Подробнее читайте в материале «Известий» 24 мая