Алла Бут назвала дату первого свидания с супругом

Алла Бут сообщила, что первое с 2012 года свидание с ее супругом, россиянином Виктором Бутом, отбывающим 25-летний срок в американской тюрьме, состоится 18–19 сентября. Об этом она сообщила 10 сентября.

«Как это будет, неизвестно. Со слов Виктора, мы должны просто подойти, зайти. А дальше посмотрим», — цитирует ее «РИА Новости».

По словам Аллы Бут, американские власти одобрили ей и дочери два дополнительных дня свидания с осужденным в неделю, причем выбрать эти дни они могут сами.

Таким образом, помимо предусмотренных тюремными правилами субботы и воскресенья, они смогут навещать Бута в среду и четверг в течение полутора месяцев пребывания в США, пишет ТАСС.

Вместе с дочерью Алла Бут приехала в США накануне. Обратный билет у них куплен на 28 октября, однако россиянка намерена продлить время пребывания в Соединенных Штатах, чтобы больше видеться с супругом.

Ранее семье Бута приходилось дважды откладывать поездку в США из-за задержки американской стороной выдачи виз.

Виктора Бута задержали в 2008 году в Таиланде в ходе спецоперации американских спецслужб и впоследствии экстрадировали в США. Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии» и приговорили к 25 годам лишения свободы.

В декабре 2018 года Бут заявил, что не собирается заключать никаких сделок с властями США ради своего освобождения.