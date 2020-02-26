Посольство РФ потребовало от Госдепа США смягчить тюремный режим Бута

Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с требованием смягчить тюремный режим для россиянина Виктора Бута, задержанного в 2008 году по обвинению в терроризме. Об этом со ссылкой на пресс-службу дипмиссии сообщает «РИА Новости».

Ноты протеста были направлены в связи с помещением Бута в спецблок тюрьмы Мэрион. Отмечается, что российские дипломаты намерены навестить россиянина в тюрьме.

15 января посольство России в Вашингтоне уже заявляло протест в связи с переводом Виктора Бута, находящегося в тюрьме Мэрион в США, в тюремный блок с дополнительными режимными ограничениями и потребовало отмены необоснованных мер.

О том, что 9 января Бута внезапно и без объяснений перевели из зоны общего строгого режима в спецблок сверхстрогого режима для террористов, рассказала его супруга Алла Бут 14 января.

По ее словам, в спецблоке, куда перевели Бута, телефонные звонки разрешены только дважды в неделю, а из списка разрешенных контактов россиянина удалили адреса и телефоны всех, кроме ближайших родственников. Помимо этого, руководство тюрьмы стерло из тюремной электронной почты все черновики писем, которые Бут планировал отправить семье, друзьям, российским дипломатам в США и адвокатам.

Виктора Бута задержали в 2008 году в Таиланде в ходе спецоперации американских спецслужб и впоследствии экстрадировали в США. Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», а в 2012 году приговорили к 25 годам лишения свободы.

Первые пять лет заключения он провел в спецблоке коммуникационного контроля — зоне сверхстрогого режима для террористов, после чего его перевели в зону общего строгого режима.

В декабре 2018 года Бут заявил, что не собирается заключать никаких сделок с властями США ради своего освобождения. 18 сентября 2019 года ему впервые позволили встретиться с супругой и дочерью, свидание продлилось около четырех часов.