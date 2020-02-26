Прямой эфир
Сюжет:

Посольство РФ потребовало от Госдепа США смягчить тюремный режим Бута

0
Фото: ТАСС/Архив Аллы Бут
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с требованием смягчить тюремный режим для россиянина Виктора Бута, задержанного в 2008 году по обвинению в терроризме. Об этом со ссылкой на пресс-службу дипмиссии сообщает «РИА Новости».

«Лучше бы мужа никуда не переводили»
​​​​​​​Жена Виктора Бута — о проблемах со здоровьем, возможной смене тюрьмы и видеообращении мамы

Ноты протеста были направлены в связи с помещением Бута в спецблок тюрьмы Мэрион. Отмечается, что российские дипломаты намерены навестить россиянина в тюрьме.

15 января посольство России в Вашингтоне уже заявляло протест в связи с переводом Виктора Бута, находящегося в тюрьме Мэрион в США, в тюремный блок с дополнительными режимными ограничениями и потребовало отмены необоснованных мер.

О том, что 9 января Бута внезапно и без объяснений перевели из зоны общего строгого режима в спецблок сверхстрогого режима для террористов, рассказала его супруга Алла Бут 14 января.

По ее словам, в спецблоке, куда перевели Бута, телефонные звонки разрешены только дважды в неделю, а из списка разрешенных контактов россиянина удалили адреса и телефоны всех, кроме ближайших родственников. Помимо этого, руководство тюрьмы стерло из тюремной электронной почты все черновики писем, которые Бут планировал отправить семье, друзьям, российским дипломатам в США и адвокатам.

Виктора Бута задержали в 2008 году в Таиланде в ходе спецоперации американских спецслужб и впоследствии экстрадировали в США. Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», а в 2012 году приговорили к 25 годам лишения свободы.

Первые пять лет заключения он провел в спецблоке коммуникационного контроля — зоне сверхстрогого режима для террористов, после чего его перевели в зону общего строгого режима.

В декабре 2018 года Бут заявил, что не собирается заключать никаких сделок с властями США ради своего освобождения. 18 сентября 2019 года ему впервые позволили встретиться с супругой и дочерью, свидание продлилось около четырех часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Супруга Бута рассказала о его переводе в спецблок для террористов в тюрьме США
Супруга и дочь россиянина Виктора Бута покинули США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020