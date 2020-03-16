В Киеве выявили два первых случая заражения коронавирусом
В украинской столице подтвердились два первых случая заражения коронавирусом. Один из зараженных недавно вернулся из Франции, сообщило 16 марта в Facebook Министерство охраны здоровья Украины.
«В Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение», — говорится в сообщении.
Таким образом, к понедельнику, 16 марта на Украине подтверждены семь случаев заболевания, один человек скончался.
При этом стало известно о смерти еще одной госпитализированной женщины с подозрением на коронавирус. Однако пока ее диагноз не подтверждается.
На фоне распространения COVID-19 Украина закрыли границы, спасатели приведены в режим повышенной готовности. Всего в мире заразились уже более 181 тыс. человек. ВОЗ признала коронавирус пандемией.