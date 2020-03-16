Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Twitter 16 марта.

«Этим утром я получил положительный результат теста на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, пока у меня нет симптомов, но я был в изоляции с того момента, как узнал, что могу быть подвержен заражению вирусом», — написал он.

Эльба призвал людей «быть прагматичными» и оставаться дома, а также пообещал поклонникам, что будет сообщать им о своем самочувствии.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек. В Великобритании зафиксировано 1543 случая заражения коронавирусом и 55 смертей от инфекции.