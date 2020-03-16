Вице-губернатор Петербурга самоизолировался после отпуска в Европе

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов принял решение о самоизоляции после того, как провел отпуск в Европе. Об этом 16 марта сообщила «Фонтанка» со ссылкой на аппарат чиновника.

До 16 марта Соколов был в отпуске, во время которого посещал некоторые страны Шенгенской зоны. Вернувшись 9 марта, он принял решение о продлении отпуска за свой счет. В настоящий момент чиновник находится в инфекционной больнице им. Боткина.

«Понимая важность мер безопасности, вице-губернатор принял решение о продлении отпуска за свой счет, — сообщает аппарат. Ответственное отношение к здоровью окружающих сегодня превыше всего», — рассказали изданию.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.