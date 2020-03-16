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ЦБ отменил XXIX Международный финансовый конгресс из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Центробанк принял решение не проводить XXIX Международный финансовый конгресс (МФК) из-за распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, «Известиям» сообщили источники, близкие к ЦБ.

Мероприятие должно было пройти с 8 по 10 июля 2020 года в Санкт-Петербурге. Регулятор отказался от организации конгресса после того, как Всемирная организации здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавирусной инфекции.

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МФК — ежегодная конференция, посвященная вопросам финансовой индустрии с участием руководителей центральных и коммерческих банков, министров, глав финансовых институтов, международных финансовых организаций, регуляторов, ученых и бизнесменов, признанных экспертов со всего мира. Начиная с 1992 года проходит в Санкт-Петербурге. До 2016 года — Международный банковский конгресс (МБК).

В России уже отменили несколько экономических форумов из-за коронавируса — в Ялте и Петербурге.

С 16 марта Россия ограничила авиасообщение со странами ЕС из-за коронавируса. Исключениями являются регулярные рейсы из Москвы в столицы стран — членов ЕС, которые осуществляются через терминал F аэропорта Шереметьево. Кроме того, российское правительство приняло решение о частичном закрытии границы с Белоруссией.

Вместе с тем пока в Кремле не видят необходимости введения режима ЧС в России.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане.

На текущий момент, в мире заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России сейчас зарегистрировано 96 заболевших коронавирусной инфекцией.

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