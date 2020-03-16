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Правительство рассмотрит возможность дистанционной выдачи больничных

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Правительство России рассматривает возможность обеспечения дистанционной выдачи листов временной нетрудоспособности на фоне распространения вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 16 марта.

Дистанционная выдача больничных числится в перечне мер, которые поручено проработать на целесообразность выполнения. Среди них — авансирование обязательных платежей, пенсий и иных социальных выплат, а также материальное стимулирование врачей и медперсонала, задействованных в мероприятиях по сдерживанию коронавируса.

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Список мер рассматривался на совещаниях кабмина, состоявшихся на выходных.

Ранее в марте мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что люди, находящиеся на карантине, получат больничные листы, даже если они здоровы и изолированы в целях профилактики.

Чтобы получить документ, достаточно позвонить по телефону «горячей линии» столичного депздрава — лист привезет курьер на дом в течение двух дней. Больничный из-за карантина оплачивается так же, как и по болезни, объясняли в Минтруде.

Ранее в депздраве Москвы рассказали о правилах самоизоляции в случае подозрений на коронавирус и ответственности за нарушение карантинного режима.

Гражданам предписано по возвращении из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав.

По состоянию на 16 марта в России коронавирус диагностирован у 93 граждан, из которых 79 находятся в стационаре. Таким образом, за сутки число инфицированных увеличилось на 30 человек.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 16 марта, всего в мире подтверждено свыше 164 тыс. случаев заболевания, скончались 6470 человек.

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