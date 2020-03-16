В Лос-Анджелесе закрыли кинотеатры, бары и спортзалы

Власти Лос-Анджелеса закрыли рестораны, кинотеатры и спортивные залы из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщил мэр города Эрик Гарсетти в своем Twitter в понедельник, 16 марта.

Меры вступили в силу 16 марта. Они распространяются еще на ночные клубы, залы для боулинга, фитнес-центры, частные клубы и заведения, где можно взять еду на вынос.

Отмечается, что запрет не будет распространяться на рестораны, которые осуществляют доставку еды, магазины продуктов, аптеки и столовые при мед.учреждениях. Религиозным учреждениям также будет разрешено работать, но при условии, что они обеспечат небольшое число посетителей.

В ряде американских штатов ужесточили контроль за ценами на товары первой необходимости и продовольствие и за количеством посетителей баров, также закрывают пляжи в рамках борьбы с коронавирусом. Такие меры приняты 15 марта в Мичигане, Иллинойсе (Чикаго) и Флориде (Майами-Бич).

13 марта президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в стране в связи с эпидемией в мире коронавируса. До этого он перечислил свою зарплату за IV квартал 2019 года в минздрав на борьбу с COVID-19 и объявил о готовности конгресса США выделить на эти цели $8,5 млрд.

По данным на 16 марта в Соединенных Штатах зафиксировано 3499 случаев заражения коронавирусом. Из них 63 человека скончались, еще 12 выздоровели. В связи с ситуацией вокруг новой болезни Федеральная резервная система США снизила процентную ставку почти до нуля.