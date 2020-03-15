В американских штатах принимают специальные меры для борьбы с COVID-19

В ряде американских штатов ужесточается контроль за ценами на товары первой необходимости и продовольствие и за количеством посетителей баров, также закрывают пляжи в рамках борьбы с коронавирусом. Такие меры приняты в воскресенье, 15 марта, в Мичигане, Иллинойсе (Чикаго) и Флориде (Майами-Бич), сообщает ТАСС.

Так, в Мичигане запрещается завышать цены на «товары, материалы, предметы первой необходимости и продовольствие». Максимальная сумма наценки может составлять 20% к цене, действующей до 9 апреля включительно. Исключения допустимы, только если продавец способен доказать, что он понес дополнительные расходы на доставку. Такой указ подписала в воскресенье губернатор штата Гретхен Уитмер. Он будет действовать с 16 марта по 13 апреля.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут 15 марта отдала распоряжение на 50% сократить максимальную вместимость баров и ресторанов, где продают алкоголь. Она не должна превышать 100 человек, особенно во время празднования в городе Дня святого Патрика 17 марта. В Чикаго отменены все крупные мероприятия, число участников которых превышает 1 тыс. человек.

В Майами-Бич на неопределенный срок закрыли наиболее посещаемый отрезок городского пляжа, запретили автомобилистам парковаться на восточной, прилегающей к пляжу стороне главной автомагистрали Оушен Драйв. Такое решение мэр Дэн Гелбер принял из-за большого наплыва гостей на фоне объявленного закрытия школ и продления каникул.

В Миннесоте с 18 по 27 марта по решению губернатора Тима Уолза прекращены занятия во всех начальных школах штата.

По официальным данным, число случаев заражения новым коронавирусом на воскресенье, 15 марта, увеличилось в США до 3329, умерли 63 человека. Западная Вирджиния остается единственным американским штатом, где пока не обнаружили ни одного инфицированного.

Тем временем президент США Дональд Трамп пытается переманить в свою страну ученых из Германии, которые разрабатывают вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила 15 марта немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Фирма разрабатывает вакцину совместно с Федеральным институтом вакцин и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызванная новым видом коронавируса SARS-CoV-2, началась в конце декабря в китайском городе Ухань. По данным международного статистического бюро Worldometers на 15 марта, инфекция распространилась на 156 стран. Во всем мире заразились 167 751 человек, умерли 6456.