Прямой эфир
Сюжет:

В американских штатах принимают специальные меры для борьбы с COVID-19

0
Фото: REUTERS/Patrick T. Fallon
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ряде американских штатов ужесточается контроль за ценами на товары первой необходимости и продовольствие и за количеством посетителей баров, также закрывают пляжи в рамках борьбы с коронавирусом. Такие меры приняты в воскресенье, 15 марта, в Мичигане, Иллинойсе (Чикаго) и Флориде (Майами-Бич), сообщает ТАСС.

Олимпийское спокойствие: европейские страны хотят поехать на Игры-2020
Вариант отказа от выступлений в столице Японии пока не рассматривался

Так, в Мичигане запрещается завышать цены на «товары, материалы, предметы первой необходимости и продовольствие». Максимальная сумма наценки может составлять 20% к цене, действующей до 9 апреля включительно. Исключения допустимы, только если продавец способен доказать, что он понес дополнительные расходы на доставку. Такой указ подписала в воскресенье губернатор штата Гретхен Уитмер. Он будет действовать с 16 марта по 13 апреля.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут 15 марта отдала распоряжение на 50% сократить максимальную вместимость баров и ресторанов, где продают алкоголь. Она не должна превышать 100 человек, особенно во время празднования в городе Дня святого Патрика 17 марта. В Чикаго отменены все крупные мероприятия, число участников которых превышает 1 тыс. человек.

В Майами-Бич на неопределенный срок закрыли наиболее посещаемый отрезок городского пляжа, запретили автомобилистам парковаться на восточной, прилегающей к пляжу стороне главной автомагистрали Оушен Драйв. Такое решение мэр Дэн Гелбер принял из-за большого наплыва гостей на фоне объявленного закрытия школ и продления каникул.

В Миннесоте с 18 по 27 марта по решению губернатора Тима Уолза прекращены занятия во всех начальных школах штата.

По официальным данным, число случаев заражения новым коронавирусом на воскресенье, 15 марта, увеличилось в США до 3329, умерли 63 человека. Западная Вирджиния остается единственным американским штатом, где пока не обнаружили ни одного инфицированного.

Тем временем президент США Дональд Трамп пытается переманить в свою страну ученых из Германии, которые разрабатывают вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила 15 марта немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Фирма разрабатывает вакцину совместно с Федеральным институтом вакцин и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызванная новым видом коронавируса SARS-CoV-2, началась в конце декабря в китайском городе Ухань. По данным международного статистического бюро Worldometers на 15 марта, инфекция распространилась на 156 стран. Во всем мире заразились 167 751 человек, умерли 6456.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Голливуде оценили убытки от коронавируса
Новое диагностическое оборудование поступит в лабораторию Москвы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020