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В Голливуде оценили убытки от коронавируса

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Голливуд может потерять около $20 млрд из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Убытки связаны в том числе с тем, что кинотеатры вынуждены переносить показы фильмов. По данным издания, сейчас американская киноиндустрия уже потеряла $7 млрд сборов кинопроката.

В частности, пришлось перенести премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Ожидается, что кинокомпании могут лишиться из-за этого $30–50 млн.

Также отмечается, что киностудии, отложившие и приостановившие съемочный процесс, могут потерять часть своих доходов. Так, Disney будет терять $300–350 в день из-за приостановки съемок фильма «Русалочка».

13 марта сообщалось, что крупные голливудские кинокомпании замораживают свои проекты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, свои проекты приостановили Netflix, Disney, 20th Century Fox TV и другие.

По последним данным ВОЗ, коронавирус распространился уже в 157 странах. Инфицировано 168 756 человек, а умерли 6492. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19.

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