Глава Universal Music госпитализирован с коронавирусом

Исполнительный директор Universal Music Group Лючиан Грейндж госпитализирован после положительного результата теста на коронавирус. По словам источников журнала Variety, он проходит лечение в лос-анджелесском медицинском центре.

Официальный представитель компании был недоступен для комментария, передает издание.

Когда именно у Грейнджа выявлено заболевание, не уточняется. В пятницу, 13 марта, офис компании в Санта-Монике сообщал о коронавирусе, обнаруженном у одного из сотрудников, но неизвестно, шла ли речь именно о главе компании.

29 февраля Грейндж отпраздновал 60-летие. На торжестве присутствовали многие крупные влиятельные бизнесмены, включая Тима Кука (Apple) и музыкального менеджера Ирвина Азоффа. Инкубационный период составляет две недели, напоминает журнал.

Представитель Apple отказался от комментариев, связаться с сотрудниками Азоффа журналистам не удалось.

Юбилей праздновался в загородном клубе недалеко от Палм Спрингс. Поблизости проживают многие знаменитости, включая Сильвестра Сталлоне, Синди Кроуфорд и других, сообщает Variety.

Эпидемия вируса, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer 16 марта, в мире заразились более 170 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс. человек.