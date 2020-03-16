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В России задумались об авансировании пенсий и соцвыплат из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Правительство России рассматривает возможность авансирования обязательных платежей, пенсий и иных социальных выплат. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ кабмина.

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Источник агентства утверждает, что в данный момент власти рассматривают целесообразность выполнения данных мер. Вопрос был поднят в связи с распространением коронавируса.

Ранее в марте на фоне обвала нефтяного рынка и ослабления рубля в Совете Федерации заверили, что пенсии и социальные выплаты будут проиндексированы, несмотря на экономическую ситуацию.

Индексирование социальных пенсий на 6,1% должно начаться 1 апреля. Ожидается, что на это потребуется 21,7 млрд рублей до конца года, а мера коснется 4 млн россиян. Коэффициент определяется с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за 2019 год.

Ранее, в феврале, перечислили причины, по которым может измениться размер пенсии.

На фоне распространения коронавируса в марте в России была создана комиссия по повышению устойчивости экономики страны, а Минэкономразвития начало разработку плана мероприятий по нейтрализации влияния вспышки инфекции. В Минфине заверяли, что финансовая система страны готова к различным шокам.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил предоставить предложения по плану мероприятий для развития экономики.

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