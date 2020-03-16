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Вам рассылка: пенсии россиянам будут назначаться автоматически

Минтруд решил уведомлять граждан о начислениях с 45 лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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C 2021 года в России будет введен беззаявительный механизм назначения пенсий. Достигшие 45 лет граждане через сайт госуслуг начнут получать автоматические уведомления о размере своих накоплений. Такой законопроект готовит к внесению в Госдуму Минтруд. Там рассказали «Известиям», что ведомство переходит к использованию цифровых технологий, чтобы создать максимально комфортные условия для россиян. Инициативу министерства готовы поддержать все фракции Госдумы, включая коммунистов. Эксперты считают, что законопроект отчасти нивелирует недовольство граждан пенсионной системой.

Узнают заранее

Как выяснили «Известия», Минтруд готовит законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий в целях создания удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение». Речь идет о том, чтобы при назначении пенсий не требовалось участия в этом процессе самих граждан.

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«Минтруд России обеспечивает гражданам условия для максимально комфортной реализации своих социальных прав. Для этого ведется работа по внедрению в социально-трудовой сфере цифровых технологий. Принятие законопроекта позволит перейти к проактивному назначению пенсий», — рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства.

Законопроектом предполагается, что граждане, достигшие возраста 45 лет, начнут получать уведомления ПФР о размере будущей пенсии.

«Это даст россиянам возможность заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению. Уведомления ПФР, согласно разработанному проекту, будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года после того, как человеку исполнилось 45 лет. Информация будет включать в себя примерный размер страховой пенсии по старости, рассчитанный по данным уже накопленных пенсионных прав, а также условия и порядок приобретения права на нее», — рассказали в пресс-службе.

В уведомлении также планируется отразить параметры, используемые для расчета выплат, и данные о размере средств пенсионных накоплений. Кроме того, проектом предлагается ввести для людей с ограниченными возможностями беззаявительный порядок назначения пенсии по инвалидности.

«Это позволит инвалидам не обращаться за назначением пенсии, такое решение будет автоматически выноситься ПФР на основании сведений об инвалидности в Федеральном реестре инвалидов. Заявление о доставке пенсии будет приниматься органом медико-социальной экспертизы и передаваться в ПФР на исполнение также без участия гражданина», — сообщили в ведомстве.

Реализация проактивных механизмов пенсионного обеспечения граждан начнется в отдельных регионах в пилотном режиме с 1 июля 2021 года. Как уточнили в пресс-службе Минтруда, законопроект будет представлен в правительство России в сентябре, а в декабре внесен в нижнюю палату парламента.

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Единогласно «за»

Фракции Госдумы инициативу Минтруда готовы поддержать.

— Что касается уведомлений населения о размерах пенсии, то это правильно, потому что это дает гражданам важную дополнительную информацию. Известно, что часть работников получает заработную плату «черными» деньгами. Многие сегодня не понимают или не знают, что их права могут быть нарушены. Отчисления за них небольшие и соответственно пенсия тоже, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По его мнению, получение такой информации будет наглядным примером того, что работники должны добиваться от работодателей нормального трудового договора и выплаты всей заработной платы «белыми» деньгами.

Что касается второго момента, то он тоже, по словам депутата, важен и понятен.

— Есть люди, которые имеют право на пенсию по инвалидности и вряд ли от нее откажутся. Это справедливо избавляет их от ненужных хлопот. Поэтому, думаю, что в этом случае назначение выплат автоматически вполне обоснованно. В целом этот законопроект Минтруда можно поддержать. Но, конечно, мы внимательно изучим документ, когда он поступит в Госдуму, — отметил Исаев.

Зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов также назвал инициативу правильной и удобной для граждан.

— Это одно из немногих решений в пенсионной системе, которое поможет населению. Поэтому мы бы такой законопроект поддержали, — считает эсер.

Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов убежден, что извещать население о размерах пенсии заранее — очень хорошая идея.

— Люди должны понимать, какие средства они накапливают, на что им придется потом жить. Положительно я отношусь к автоматическому назначению пенсий инвалидам, это правильно. Поэтому то, что делает Минтруд, с точки зрения информационности и доступности — это правильно. Но сам закон я не читал, когда он поступит, мы с ним ознакомимся, — отметил в разговоре с «Известиями» депутат.

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Позитивно отнеслись к инициативе Минтруда и в ЛДПР.

— Действительно, у нас сегодня система позволяет передавать информацию в электронном виде и нет никакой необходимости гражданину с инвалидностью ходить для оформления пенсии. Поэтому это правильно, особенно если речь идет о людях с болезнями опорно-двигательного аппарата, которым вдвойне сложнее передвигаться. Поэтому, конечно, я это поддерживаю, — заявил зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Что касается информирования граждан о размере их счета с 45 лет, то парламентарий считает, что это очень удобно, так как даст возможность людям понимать и больше внимание уделять своей будущей пенсии, о которой многие сейчас не задумываются.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов уверен: инициатива Минтруда снизит уровень недовольства граждан пенсионной системой.

— Пенсионный фонд хочет заставить граждан задуматься о своей будущей пенсии. Эта инициатива направлена на повышение правового уровня общества. Думаю, что Госдума ее поддержит, как и инициативу автоматического назначения пенсий инвалидам, — считает эксперт.

По его мнению, законопроект укладывается в логику послания президента, который неоднократно обращал внимание на низкую информированность населения о своих правах и льготах.

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