Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

Российский бюджет получил эффект от повышения пенсионного возраста на год раньше, чем прогнозировали эксперты. Счетная палата обратила внимание на то, что за девять месяцев 2019-го численность получателей страховой пенсии по старости сократилась на 401,3 тыс. человек (1,1%). Такие данные содержатся в аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета и внебюджетных фондов за прошлый год. По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), которая была сделана специально для «Известий», бюджет в связи с этим смог сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей. Ранее считалось, что первый ощутимый эффект от реформы — порядка 9 млрд рублей — может быть достигнут в 2020 году, когда число выходящих на отдых снизится примерно на полмиллиона человек. По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей.

С опережением прогноза

Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года. В середине 2018-го, когда правительство анонсировало изменения, идеолог преобразований — глава Счетной палаты Алексей Кудрин — оценивал эффект для бюджета от этой меры в триллион рублей в год начиная с 2024-го. Правда, предполагалось, что для женщин возраст будет повышен до 63 лет. В ходе рассмотрения законопроекта этот порог был скорректирован до 60. Как утверждал тогда Алексей Кудрин, в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.

Большая часть экспертов придерживалась мнения, что в 2019-м эффект будет нейтральным. Более ощутимые результаты специалисты прогнозировали только в 2020-м, когда численность получателей пенсии сократится на полмиллиона человек, что позволит снизить расходы на выплаты в размере порядка 10 млрд рублей. Однако эффект оказался выше, следует из данных, приведенных Счетной палатой.

По данным аналитической записки по исполнению федерального бюджета и внебюджетных фондов, уже за девять месяцев 2019-го численность получателей страховой пенсии по старости сократилась на 401,3 тыс. человек (на 1,1%). На основании этих данных НРА специально для «Известий» оценило эффект от повышения возраста выхода на заслуженный отдых. По оценке аналитиков, экономия составила 21,5 млрд рублей. Как пояснил директор рейтингов финансовых институтов агентства Юрий Ногин, расчеты построены на средней величине пенсии (около 15,5 тыс. рублей в месяц), а также периода средневзвешенной выплаты (3,5 месяца). По самой консервативной оценке (500 млн человек и средневзвешенный период выплат пенсии в шесть месяцев), оценили в НРА, эффект для бюджета в 2020-м может вырасти до 48 млрд рублей.

В 2019 году пенсионные основания по новым правилам получили женщины, которые родились в первом полугодии 1964 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1959-го. Они могли уйти на заслуженный отдых в возрасте 55,5 и 60,5 лет соответственно. В 2020 году право на пенсию, исходя из параметров реформы, получат женщины и мужчины, которые появились на свет во втором полугодии 1964 и 1959 годов соответственно.

Обещанного до 2024 года ждут

В пресс-службе Счетной палаты отметили, что формально эффект от уменьшения численности пенсионеров нельзя называть экономией бюджета, поскольку он формировался уже с учетом этого фактора. Однако де-факто, по мнению экспертов, это происходит именно за счет снижения расходов на выплаты. Сэкономленные средства могут перераспределяться — в том числе, например, на индексацию пенсий людям, которые уже находятся на заслуженном отдыхе.

При этом, по мнению специалистов, основные дивиденды еще впереди. По словам старшего научного сотрудника Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Татьяны Омельчук, превышение прогнозного уровня в прошлом году можно объяснить несколькими причинами.

— Во-первых, оценки строятся на демографическом прогнозе по минимальным показателям и поэтому подвергаются корректировке. Во-вторых, корректнее рассматривать данные за год — пенсионный возраст двигается на полгода, и люди просто могли принять решение доработать, чтобы получить годовые премии, — считает эксперт НИФИ.

Эксперт уверена, что значимого эффекта от реформы стоит ожидать в конце 2024 года, когда численность людей, которые не вышли на отдых после повышения пенсионного возраста, составит минимум 3 млн. К этому периоду пенсионный возраст достигнет 58 лет для женщин и 63 — для мужчин.

Пресс-служба Минфина переадресовала вопросы об эффекте от повышения пенсионного возраста к ведомствам социального блока. В Минтруде и Пенсионном фонде России пообещали предоставить комментарий позднее.