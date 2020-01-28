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Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Однако воспользоваться новым продуктом смогут жители не всех регионов, считают эксперты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
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2020-01-27 17:57:08
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Гарантированный пенсионный план (ГПП) может принести россиянам в среднем 16,5 тыс. рублей прибавки к пенсии. Такие данные содержит исследование консалтинговой компании FinExpertiza (есть у «Известий»). Больше всего выиграют жители столицы и Сахалинской области. В малообеспеченных регионах заработать на безбедную пенсию будет труднее, даже если регулярно откладывать по ГПП 6% от своего дохода. Эксперты считают, что ближайшие 30 лет будут столь же турбулентными в экономике, как и предшествующие, и для комфортной старости понадобятся гораздо большие накопления.

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Делай что должно

Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей. На самые скромные выплаты смогут рассчитывать проживающие в Туве (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республике (9,3 тыс. рублей).

При накоплении дополнительных 6% и получении по ним капитализации средняя пенсия в России достигнет двух третей от уровня средней зарплаты, которую получал человек, подсчитала FinExpertiza. Самый высокий показатель будет в Ивановской области (87%), Алтайском крае (85%), Орловской (84%) и Кировской областях (83%), а также Республике Мордовия (83%).

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Выплата пенсии в одном из отделений «Почты России»

Выплата пенсии в одном из отделений «Почты России»

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Справка «Известий»

ГПП должен заработать в 2021 году. Участвовать в программе или нет — каждый человек решит сам, когда этот механизм появится.

Взносы в НПФ не будут облагаться 13-процентным НДФЛ — при условии, что они не превышают 6% общего дохода. Первые выплаты из накопленных средств можно будет получить либо при наступлении пенсионного возраста, либо через 30 лет после начала уплаты взносов. Возможна также единовременная или досрочная выплата — для оплаты лечения тяжелого заболевания.

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ГПП — исключительно добровольная схема, подчеркнули в Банке России в ответ на запрос «Известий». Успех его распространения, по мнению регулятора, будет зависеть от того, какие результаты покажут пенсионные фонды и насколько им удастся довести до работодателей и граждан механизмы работы системы и ее преимущества.

В свои расчеты FinExpertiza закладывала доходность в 6,7% годовых, которую должны приносить инвестированные негосударственными фондами средства по ГПП, — именно такой ориентир в качестве «идеального» называл Минфин. Однако за последние годы лишь единичные фонды смогли показать такую прибыль, говорится в исследовании.

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Пенсионерка во время получения пенсии на дому

Пенсионерка во время получения пенсии на дому

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Реальная доходность в 6,7% — это слишком оптимистично, отметил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. На длинном горизонте ставка в 1–2% выглядит более реалистичной.

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Если опираться на последние 20 лет, то накопленный уровень инфляции составил более 550%, объяснил финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. За этот период Россия пережила несколько экономических кризисов, усиление геополитических рисков и обвал нефтяных цен, напомнил он. При подобном сценарии, чтобы нейтрализовать инфляционное воздействие, понадобится 8–10% годовых, а на безбедную и независимую старость — до 300 тыс. рублей в месяц, резюмировал Сергей Дейнека.

И будь что будет

Задумываясь о пенсионных накоплениях, лучше исходить из самого негативного сценария, посоветовал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Сейчас, по его словам, высока вероятность нового мирового экономического кризиса, который коснется и нашей страны: экспортные доходы будут падать, экономика — сжиматься, а государство — сокращать социальные обязательства.

Чем меньше времени остается до выхода на пенсию, тем более консервативные инструменты стоит выбирать для инвестирования, объяснила аналитик «Финама» Юлия Афанасьева. В любом возрасте, по ее словам, лучше инвестировать в ликвидные, простые инструменты, имеющие гарантированную доходность. Это могут быть, например, фьючерсы на биржевые индексы.

ГПП

По мнению гендиректора НПФ ВТБ Ларисы Горчаковой, необходима доходность выше инфляции, но инструменты не должны нести лишних рисков. В качестве подходящего примера она привела облигации федерального займа.

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В одном из отделений Пенсионного фонда России

В одном из отделений Пенсионного фонда России

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Для успешной реализации ГПП необходимо несколько условий, включая стабильность экономического роста, благоприятный налоговый режим и значительные усилия по финансовому образованию граждан, солидарны эксперты. По словам главы аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса, у добровольных пенсионных программ должны быть мощные налоговые льготы, дающие преимущества по сравнению с вкладами и инвестициями в недвижимость.

Несмотря на появление нового накопительного инструмента, государственная выплата не исчезнет, уверены эксперты. Ни одна страна, имеющая развитую пенсионную систему, уже не может от нее отказаться, даже столкнувшись со старением населения и уменьшением рождаемости, пояснил независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.

Неудивительно, что, например, Чили, а потом и Казахстан, в свое время перешедшие на полностью накопительные принципы, недавно стали возрождать солидарный компонент для борьбы с бедностью среди самозанятых и тех, кто работал в «серой» экономике, напомнил Евгений Биезбардис.

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