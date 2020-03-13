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Минфин рассказал о судьбе конфискованных у коррупционеров средств

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Конфискованные в рамках коррупционных дел средства с прошлого года направляются на выплату россиянам страховых пенсий. Это следует из проекта итогового доклада Минфина РФ к расширенному заседанию его коллегии, опубликованного 12 марта.

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Также на выплату страховых пенсий направляются средства, полученные в результате реализации имущества, конфискованного в рамках борьбы с коррупцией. Мера вступила в силу с 2019 года.

19 декабря 2019 года международная группа по борьбе с отмыванием активов (FATF) рекомендовала российским властям активнее бороться с коррупцией и конфисковывать имущество госслужащих, если не подтверждается его законность.

9 декабря Следственный комитет России представил статистику по обвинениям в коррупции. Из почти 6,5 тыс. уголовных дел о коррупции за 2019 год обвиняемыми проходили 752 сотрудника МВД, 476 представителей органов местного самоуправления, 181 сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 84 сотрудника Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). Кроме этого, к уголовным делам о коррупции за 2019 год привлекались 27 сотрудников СК РФ.

Законопроект, предлагающий пополнять бюджет Пенсионного фонда России за счет имущества и средств, конфискованных у коррупционеров, был внесен в Госдуму и принят в третьем, окончательном чтении в сентябре 2018 года, следует из базы данных нижней палаты парламента. Закон вступил в силу с 1 января 2019 года.

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