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Том Хэнкс прошел лечение от коронавируса

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Голливудский актер Том Хэнкс вместе с супругой Ритой Уилсон прошел в Австралии курс лечения от коронавируса, пишет 16 марта The Hollywood Reporter.

Как рассказал сам актер, они с женой уже выписаны из больнице и находятся на карантине.

О том, что Хэнкс заразился COVID-19 стало известно на прошлой неделе во время визита в Австралию, где он снимался в фильме об Элвисе Пресли.

В настоящее время съемки приостановлены.

При этом медики полагают, что актер и его супруга заразились либо в США, либо во время перелета.

15 марта американская певица Леди Гага сообщила, что вместе со своими собаками самоизолировалась, чтобы оградить себя и своих близких от распространения коронавирусной инфекции.

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