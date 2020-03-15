Леди Гага самоизолировалась с собаками из-за коронавируса

Американская певица Леди Гага вместе со своими собаками самоизолировалась, чтобы оградить себя и своих близких от распространения коронавирусной инфекции. Об этом поп-заезда написала в своем Instagram.

По ее словам, она приняла такое решение после консультаций с врачами и учеными. Певица призвала не общаться с пожилыми людьми и не посещать массовые мероприятия, чтобы снизить число заражений инфекцией.

«Я бы хотела видеть своих родителей и бабушек прямо сейчас, но гораздо безопаснее этого не делать, чтобы обезопасить их», — писала она.

Артистка добавила, что «любит этот мир» и верит в лучшее.

12 марта голливудский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон больны коронавирусом. По словам актера, они заразились во время поездки в Австралию.

По данным на 15 марта, в мире коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим тяжелую пневмонию COVID-19, заразилось более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерло более 5 тыс.