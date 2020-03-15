Прямой эфир
Сюжет:

Леди Гага самоизолировалась с собаками из-за коронавируса

0
Фото: Instagram/ladygaga
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская певица Леди Гага вместе со своими собаками самоизолировалась, чтобы оградить себя и своих близких от распространения коронавирусной инфекции. Об этом поп-заезда написала в своем Instagram.

«Люди умирают от коронавируса — с этим нельзя шутить»
Нападающий хоккейного «Спартака» Каспарс Даугавиньш — о дерби с «Динамо» без зрителей и итогах сезона

По ее словам, она приняла такое решение после консультаций с врачами и учеными. Певица призвала не общаться с пожилыми людьми и не посещать массовые мероприятия, чтобы снизить число заражений инфекцией.

«Я бы хотела видеть своих родителей и бабушек прямо сейчас, но гораздо безопаснее этого не делать, чтобы обезопасить их», — писала она.

Артистка добавила, что «любит этот мир» и верит в лучшее.

12 марта голливудский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон больны коронавирусом. По словам актера, они заразились во время поездки в Австралию.

По данным на 15 марта, в мире коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим тяжелую пневмонию COVID-19, заразилось более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерло более 5 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Марокко прекратило авиасообщение с внешним миром
В Москве трое пациентов получили первые отрицательные тесты на SARS-CoV-2

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020