Марокко прекратило авиасообщение с внешним миром

Власти Марокко распорядились временно закрыть пассажирское авиасообщение с внешним миром в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press со ссылкой на заявление министерства иностранных дел страны.

10 марта стало известно о первом летальном исходе от пневмонии COVID-2019 в Марокко. От заболевания скончалась 89-летняя женщина. Известно, что пациентка страдала от болезней сердца и дыхательных путей. В феврале она посещала Италию. Ее состояние оценивалось как критическое уже в карантинном периоде.

По данным Worldometers на 15 марта, в Марокко зарегистрировано 28 случаев заражения новым типом коронавируса, один человек выписан из больницы.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным на 15 марта, в мире заразилось более 156 тыс. человек, а умерло более 5 тыс.